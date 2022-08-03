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Чемпионат Италии. Серия Б

Джилардино: «Горжусь новой работой»

03 Августа 2022 • 23:54 Комментировать
Венеция
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Дженоа
2.40 3.30 3.00
14.08 21:45

Мы уже сообщали о том, что после разрыва со «Сьеной» известный в прошлом нападающий Альберто Джилардино нашел пристанище в «Дженоа» - там он будет помогать немецкому специалисту Александеру Блессину и работать с молодежной командой.

В первом интервью в качестве нового сотрудника «Дженоа» Джилардино дал понять, что счастлив своим новым рабочим местом.

- Я очень счастлив тут, в «Дженоа». Горжусь, что смогу поработать с молодежью. Я уже общался с Блессином, он излучает оптимизм и энтузиазм. Сейчас я должен поскорее познакомиться со своими игроками и понять, кто на что способен, - цитирует Джилардино ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Альберто Джилардино
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