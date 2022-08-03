Джилардино: «Горжусь новой работой»

Мы уже сообщали о том, что после разрыва со «Сьеной» известный в прошлом нападающий Альберто Джилардино нашел пристанище в «Дженоа» - там он будет помогать немецкому специалисту Александеру Блессину и работать с молодежной командой.

В первом интервью в качестве нового сотрудника «Дженоа» Джилардино дал понять, что счастлив своим новым рабочим местом.

- Я очень счастлив тут, в «Дженоа». Горжусь, что смогу поработать с молодежью. Я уже общался с Блессином, он излучает оптимизм и энтузиазм. Сейчас я должен поскорее познакомиться со своими игроками и понять, кто на что способен, - цитирует Джилардино ITASportPress.