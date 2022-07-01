Джилардино стал тренером итальянского клуба

Известный в прошлом итальянский нападающий Альберто Джилардино трудоустроился в новом клубе. 39-летний специалист назначен главным тренером второй команды «Дженоа», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Стоит напомнить, что последним местом работы Альберто была «Сиена».

Джилардино имеет опыт выступлений за «Дженоа» в качестве футболиста. На его счету 20 забитых мячей в 52 сыгранных поединках.

Напомним, что первая команда «Дженоа» покинула элитный дивизион чемпионата Италии по итогам сезона-2021/2022. В новой кампании «грифоны» будут выступать в Серии Б.