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Чемпионат Италии. Серия Б

«Дженоа» приобрёл игрока турецкой сборной

22 Июля 2022 • 23:57 Комментировать
Венеция
...
Дженоа
14.08 21:45

Генуэзский клуб «Дженоа», вылетев в Серию Б, готов сражаться за возвращение в высшую лигу - и «грифоны» для этого покупают новых игроков. К клубу присоединился турецкий нападающий Гювен Ялчин, 1999 года рождения.

Доселе он выступал в составе другого итальянского клуба - «Лечче», а еще раньше в его карьере были выступления в составе «Бешикташа». В 33 матчах за турецкий клуб Ялчин забил шесть голов. В его активе также есть три матча в составе турецкой сборной, в которую его начали привлекать в 2019 году.

Чемпионат итальянской Серии Б начнется 12 августа, в первом туре «Дженоа» сыграет в гостях с «Венецией».

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Гювен Ялчин
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