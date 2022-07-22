«Дженоа» приобрёл игрока турецкой сборной

Генуэзский клуб «Дженоа», вылетев в Серию Б, готов сражаться за возвращение в высшую лигу - и «грифоны» для этого покупают новых игроков. К клубу присоединился турецкий нападающий Гювен Ялчин, 1999 года рождения.

Доселе он выступал в составе другого итальянского клуба - «Лечче», а еще раньше в его карьере были выступления в составе «Бешикташа». В 33 матчах за турецкий клуб Ялчин забил шесть голов. В его активе также есть три матча в составе турецкой сборной, в которую его начали привлекать в 2019 году.

Чемпионат итальянской Серии Б начнется 12 августа, в первом туре «Дженоа» сыграет в гостях с «Венецией».