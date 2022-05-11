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Чемпионат Италии. Серия Б

Скончался самый верный поклонник «Пармы»

11 Мая 2022 • 05:26 Комментировать
Кротоне
0:1
Парма
окончен

Горе среди поклонников «Пармы» - в возрасте 71 года от тяжелой болезни скончался Коррадо Марвази, самый верный и известный поклонник «крестноносцев». Свои соболезнования в связи с этим выразил и президент итальянского клуба Томмазо Гирарди.

- Мне очень жаль. Два-три месяца назад мы связывались, он звонил мне, договаривались увидеться. Очень достойный человек был, корректный, лояльный. Выражаю еще раз свои соболезнования его семье, - цитирует Гирарди официальный сайт «Пармы».

Маррвази считался неофициальным символом «Пармы» - клуба, который поднялся в 90-е годы прошлого столетия, и за достаточно короткий срок успел выиграть целых восемь трофеев.

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Парма
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