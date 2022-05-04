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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон: «В «Парме» - как в надёжном убежище»

04 Мая 2022 • 16:50 Комментировать
Кротоне
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Парма
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06.05 19:15

Легендарный голкипер, 44-летний итальянец Джанлуиджи Буффон, подчеркнул, что ему очень комфортно и хорошо в «Парме», в которой он начинал карьеру и в которую решил вернуться сейчас, в завершающей фазе карьеры.

- «Парма» - это клуб и город, в котором мне хорошо. Я прожил тут десять лет ребенком, ходил в школу, у меня тут все детские и школьные друзья, я рос в этой среде. Никогда не было опасений по поводу возвращения, и даже когда приезжал в Парму в статусе футболиста другой команды, я чувствовал любовь и уважение к себе, со стороны приходивших на стадион людей, - заявил Буффон в интервью ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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КРОТОНЕ ПАРМА
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