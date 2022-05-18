«Парма» объявила о расставании с главным тренером

«Парма» провела не самый удачный сезон в Серии Б, и виновником за это был назначен главный тренер команды - Джузеппе Якини. Во вторник вечером клуб объявил о расставании с Якини, контракт с которым был рассчитан до июня 2023 года.

- Клуб «Парма» и главный тренер Беппе Якини не будут продолжать сотрудничество. Руководство клуба хочет поблагодарить Якини и его штаб за самоотдачу, за идеи, за работу, за проявленные профессиональные и человеческие качества. Желаем им всего самого наилучшего в дальнейшей карьере, - гласит релиз «Пармы».

«Крестоносцы» закончили сезон во второй итальянской лиге на двенадцатой строчке турнирной таблицы.