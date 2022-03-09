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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон не планирует поездку на чемпионат мира в Катаре

09 Марта 2022 • 22:50 Комментировать
Парма
...
Читтаделла
2.05 3.50 3.55
11.03 22:30

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон много лет защищал ворота сборной, однако он не планирует поездку на чемпионат мира в Катаре, несмотря на то, что продолжает выступления на клубном уровне. Мало кто сомневается, что Буффон достойно смотрелся бы в воротах и сейчас, но у Италии есть достойная альтернатива, и Джанлуиджи похвалил Роберто Манчини за то, что доверился его тезке Доннарумме.

- Место в сборной? Нет, уже не думаю об этом. Я думаю, Манчини правильно все оценил и рассудил. Я уважаю его работу и результаты, которые подарили большую радость всей стране, - заявил Буффон, слова которого цитирует Repubblica.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Буффон
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