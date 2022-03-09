Буффон готов играть и после 50 лет

Итальянский легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон недавно продлил свой контракт с «Пармой» до 2024 года, в котором ему исполнится 46 лет. Как мы уже сообщали, Буффон готов играть до 50 лет, но сам он не исключает, что будет играть и после пятидесяти лет.

- Играть до пятидесяти лет? Я могу играть и дольше. Зачем бросать, если все получается? Если ты справляешься с задачами, ты востребован, - заявил Буффон, слова которого цитирует Repubblica.

Буффон выиграл чемпионат мира с итальянской сборной в 2006 году, за всю свою карьеру он играл только в трех клубах - «Парме», «Ювентусе» и немного в «ПСЖ».