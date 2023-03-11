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Испания. Сегунда

Бывший игрок «Барселоны» Каптум: «Малага» - очень сильный соперник»

11 Марта 2023 • 02:04 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Малага
1 1.55 X 3.85 2 7.00
Через 20 ч. 24 мин.

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Вильфрид Каптум, ныне защищающий цвета «Лас-Пальмаса», поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с бывшим четвертьфиналистом Лиги чемпионов «Малагой».

«Малага» - очень сильный соперник, несмотря на их место в таблице. У них очень хорошие игроки. Мы должны выйти с идеей выигрывать с первых мгновений и не думать о нашей турнирной дистанции.

Мои игровые минуты будут зависеть от тренера. Я помогаю и вношу свой вклад в команду настолько, насколько могу.

Любой футболист хотел бы играть больше, но здесь речь идёт о том, чтобы заботиться о благе команды.

Многое зависит от победы над «Малагой» в субботу. После этой игры мы сосредоточимся на следующей. Болельщики впечатляют, они являются ключом к нашим победам», - цитирует Каптума официальный сайт «жёлто-синих».

Игра «Лас-Пальмас» - «Малага» начнётся сегодня, 11 марта, в 23:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Малага Лас-Пальмас Вильфрид Каптум
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ЛАС-ПАЛЬМАС МАЛАГА
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