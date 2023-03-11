Бывший игрок «Барселоны» Каптум: «Малага» - очень сильный соперник»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Вильфрид Каптум, ныне защищающий цвета «Лас-Пальмаса», поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с бывшим четвертьфиналистом Лиги чемпионов «Малагой».

«Малага» - очень сильный соперник, несмотря на их место в таблице. У них очень хорошие игроки. Мы должны выйти с идеей выигрывать с первых мгновений и не думать о нашей турнирной дистанции.

Мои игровые минуты будут зависеть от тренера. Я помогаю и вношу свой вклад в команду настолько, насколько могу.

Любой футболист хотел бы играть больше, но здесь речь идёт о том, чтобы заботиться о благе команды.

Многое зависит от победы над «Малагой» в субботу. После этой игры мы сосредоточимся на следующей. Болельщики впечатляют, они являются ключом к нашим победам», - цитирует Каптума официальный сайт «жёлто-синих».

Игра «Лас-Пальмас» - «Малага» начнётся сегодня, 11 марта, в 23:00.