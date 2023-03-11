Лидер Сегунды начал сотрудничество с клубом из топ-10 Бундеслиги

Испанский «Лас-Пальмас» и немецкий «Вольфсбург» начали сотрудничество. Об этом сообщается на официальном сайте «жёлто-синих».

Участники деловой встречи посетили объекты академии и основной команды и получили возможность воочию увидеть применяемые методы, игровую модель и профили игроков, составляющие структуру «Вольфсбурга». Также специалисты познакомились с использованием Big Data в футбольной сфере.

После обмена опытом с обеих сторон, «жёлто-синяя» делегация смогла посетить стадион «Вольфсбурга», что оказалось лучшим способом получения информации о философии и особенностях немецкого клуба.