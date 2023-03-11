Пимьента рассказал о том, как противостоять бывшему четвертьфиналисту Лиги чемпионов

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента рассказал о том, как его команда сегодня будет противодействовать четвертьфиналисту Лиги чемпионов сезона 2012/13 «Малаге».

«Малага» явно ставила более высокие цели в начале сезона, но это [20 место в таблице] то, что случается в футболе - вы начинаете проигрывать и до конца не понимаете, почему. Матч лёгким не будет. Они в трудном положении, но это делает их ещё более опасными.

У них есть опытные игроки, которые приедут сюда, чтобы выложиться на все сто. Если мы подумаем о победе на классе, то сильно ошибёмся», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Игра «Лас-Пальмас» - «Малага» начнётся 11 марта в 23:00. За событиями встречи вы сможете следить на нашем сайте в режиме реального времени.