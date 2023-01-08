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Англия. Кубок Англии

Ширер: «Ньюкасл» хорошо играл, но не перед воротами»

08 Января 2023 • 05:08 Комментировать
Шеффилд Уэнсдей
2:1
Ньюкасл
окончен

В Англии проходят матчи 1/32 финала Кубка страны, и «Ньюкасл» уже покинул турнир, проиграв «Шеффилд Уэнсдей». Бывший нападающий «сорок» Алан Ширер, с именем которого связаны самые громкие успехи в его современной истории, считает, что «Ньюкасл» мог все решить еще в первом тайме, но не использовал такую возможность.

- «Ньюкасл» хорошо играл, но не перед воротами соперника. На последней трети поля не получалось. Уже в первом тайме можно было все закрыть, но Камерон Доусон был великолепен, - цитирует слова Ширера BBC One.

В последний раз «Ньюкасл» выигрывал в Кубке Англии в 1955 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Алан Ширер Шеффилд Уэнсдей
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