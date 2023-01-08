Хау: «Горько разочарован вылетом»

В Англии проходят матчи 1/32 финала Кубка страны, и «Ньюкасл» уже покинул турнир, проиграв «Шеффилд Уэнсдей». Наставник «сорок» Эдди Хау очень разочарован произошедшим.

- Горько разоароан вылетом. Я думаю, игра была вполне приемлемой, мы создавали шансы для взятия ворот, но вратарь соперника оказался в большом ударе. Но все же мы не были достаточно, фатально острыми. А соперник, в свою очередь, сражался на все деньги. Нам же нужно думать и о том, как беречь команду для следующих важных матчей. Я думал, мы сможем выиграть тем составом, который был выбран. Но не удалось, - цитирует Хау BBC Sport.