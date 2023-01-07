«Ньюкасл» вылетел из Кубка, проиграв «Шеффилд Уэнсдей»

В предпоследнем на сегодня матче Кубка Англии «Ньюкасл» играл на выезде против «Шеффилд Уэнсдей» и расстроил своих болельщиков. «Совы» ударно провели начало второго тайма, и Джош Виндасс оформил дубль в течение 14 минут. На это один из лидеров Премьер-лиги ответил только голом Бруно Гимараэса. В итоге 1:2 и вылет из Кубка Англии.

Ранее в субботу также проиграли свои матчи «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Ноттингем Форест».