«Ньюкасл» вылетел из Кубка, проиграв «Шеффилд Уэнсдей»

В предпоследнем на сегодня матче Кубка Англии «Ньюкасл» играл на выезде против «Шеффилд Уэнсдей» и расстроил своих болельщиков. «Совы» ударно провели начало второго тайма, и Джош Виндасс оформил дубль в течение 14 минут. На это один из лидеров Премьер-лиги ответил только голом Бруно Гимараэса. В итоге 1:2 и вылет из Кубка Англии.
Ранее в субботу также проиграли свои матчи «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Ноттингем Форест».
Протокол игры
|(1:0) Виндасс Джош52'
|(2:0) Виндасс Джош66'
|69'Гимараэс Бруно (2:1)
Доусон Кэмерон•Иорфа Доминик•Макгиннес Марк•Рис Джеймс•Палмер Лиам88' (Хант Джек (88') •Джонсон Марвин•Байерс Джордж90' (Бакинсон Тайрик (90') •Деле-Баширу Фисайо 45'46' (Адениран Деннис (46') •Воулкс Уилл•Виндасс Джош90' (Уилкс Маллик (90') •Смит Майкл II87' (Патерсон Каллум (87')
Дубравка Мартин•Манкильо Хави•Ласcеллс Джамал•Ботман Свен•Льюис Джамал69' (Триппьер Киран (69') •Лонгстафф Шон60' (Гимараэс Бруно (60') •Андерсон Эллиот60' (Уиллок Джо (60') •Мёрфи Джейкоб60' (Альмирон Мигель (60') •Ритчи Мэтт•Исак Александр46' (Вуд Крис (46') •Жоэлинтон
Запасные: Бёрн Дэн•Фрейзер Райан•Дамметт Пол•Дарлоу Карл
07 января. Стадион "Хиллсборо" (Шеффилд).
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