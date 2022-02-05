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Англия. Кубок Англии

​«Челси» понадобилось 120 минут, чтобы пройти «Плимут» в Кубке Англии

05 Февраля 2022 • 18:04 Комментировать
Челси
2:1
Плимут
доп. время 2-й тайм

В субботу «Челси» без заболевшего коронавирусом Томаса Тухеля принимал «Плимут» в рамках четвёртого раунда Кубка Англии. Гости навязали фавориту серьёзную борьбу. Именно представители третьего по рангу дивизиона открыли счёт на 8-й минуте, когда отличился Гиллесфи. Хозяева отыгрались только под занавес первого тайма – гол забил Аспиликуэта.

Счёт 1:1 сохранился на табло до конца второго тайма, и игра перетекла в дополнительное время. Там «Челси» вышел вперёд благодаря голу Алонсо. Результат 2:1 стал итоговым, хотя на последних минутах экстра-тайма «Плимут» имел шикарную возможность забить – Гарди не реализовал пенальти.

«Челси» победил и продолжил путь в Кубке Англии. Впереди у лондонцев клубный чемпионат мира.

Протокол игры  
Челси 2:1Плимут
  8'Гиллесфи Маколей (0:1)
(1:1) Аспиликуэта Сесар41'   
(2:1) Алонсо Маркос105'   
Аррисабалага КепаАспиликуэта СесарКристенсен Андреас  46' (Алонсо Маркос (  46') Рюдигер АнтониоСарр МалангМаунт Мэйсон  97' (Ньигес Сауль (  97') Жоржиньо II   19'Ковачич Матео  82' (Вернер Тимо (  82') Зиеш ХакимЛукаку РомелуХадсон-Одои Каллум  64' (Хаверц Кай (  64')
Запасные: Кенеди РобертШерман-Лоу ТеддиБеттинелли МаркусБаркли РоссЧалоба Трево
Michael Cooper2   102'Эдвардс ДжоJames Wilson IIIDan ScarrГиллесфи МаколейGrant Konor II  95' (Ryan Law (  95') Камара Панутче  94' (Брум Райан (  94') Хьютон ДжорданDanny Mayor  77' (Adam Randell (  77') Гаррик Джордан  68' (Гарди Райан (  68') Luke Jephcott  58' (Niall Ennis (  58')
Запасные: Болтон ДжеймсFinley CraskeCallum BurtonЛьюис Алфи
05 февраля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Идет 122 минута Киддерминстер 1:2 Вест Хэм 16.00 7.10 1.18
Идет 123 минута Челси 2:1 Плимут
Идет 1 минута Саутгемптон 0:0 Ковентри
Идет 1 минута Вулверхэмптон 0:0 Норвич 1.68 3.60 5.50
05.02  18:00 Эвертон ... Брентфорд 2.05 3.40 3.70
Идет 1 минута Манчестер Сити 0:0 Фулхэм 1.16 7.90 15.00
05.02  18:00 Кристал Пэлас ... Хартлпул
05.02  18:00 Питерборо Юнайтед ... КПР 3.70 3.55 2.00
05.02  18:00 Сток Сити ... Уиган
05.02  18:00 Хаддерсфилд Таун ... Барнсли 1.65 3.70 5.70
05.02  20:30 Кембридж Юнайтед ... Лутон Таун 3.45 3.45 2.04
05.02  23:00 Тоттенхэм ... Брайтон 1.92 3.50 3.80
06.02  15:00 Ливерпуль ... Кардифф Сити 1.17 7.80 11.00
06.02  19:00 Ноттингем Форест ... Лестер 3.30 3.45 2.09
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