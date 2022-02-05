​«Челси» понадобилось 120 минут, чтобы пройти «Плимут» в Кубке Англии

В субботу «Челси» без заболевшего коронавирусом Томаса Тухеля принимал «Плимут» в рамках четвёртого раунда Кубка Англии. Гости навязали фавориту серьёзную борьбу. Именно представители третьего по рангу дивизиона открыли счёт на 8-й минуте, когда отличился Гиллесфи. Хозяева отыгрались только под занавес первого тайма – гол забил Аспиликуэта.
Счёт 1:1 сохранился на табло до конца второго тайма, и игра перетекла в дополнительное время. Там «Челси» вышел вперёд благодаря голу Алонсо. Результат 2:1 стал итоговым, хотя на последних минутах экстра-тайма «Плимут» имел шикарную возможность забить – Гарди не реализовал пенальти.
«Челси» победил и продолжил путь в Кубке Англии. Впереди у лондонцев клубный чемпионат мира.
Протокол игры
|8'Гиллесфи Маколей (0:1)
|(1:1) Аспиликуэта Сесар41'
|(2:1) Алонсо Маркос105'
Аррисабалага Кепа•Аспиликуэта Сесар•Кристенсен Андреас 46' (Алонсо Маркос ( 46') •Рюдигер Антонио•Сарр Маланг•Маунт Мэйсон 97' (Ньигес Сауль ( 97') •Жоржиньо II • 19'Ковачич Матео 82' (Вернер Тимо ( 82') •Зиеш Хаким•Лукаку Ромелу•Хадсон-Одои Каллум 64' (Хаверц Кай ( 64')
Michael Cooper2 • 102'Эдвардс Джо•James Wilson III•Dan Scarr•Гиллесфи Маколей•Grant Konor II 95' (Ryan Law ( 95') •Камара Панутче 94' (Брум Райан ( 94') •Хьютон Джордан•Danny Mayor 77' (Adam Randell ( 77') •Гаррик Джордан 68' (Гарди Райан ( 68') •Luke Jephcott 58' (Niall Ennis ( 58')
Запасные: Болтон Джеймс•Finley Craske•Callum Burton•Льюис Алфи
05 февраля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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