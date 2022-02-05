​«Челси» понадобилось 120 минут, чтобы пройти «Плимут» в Кубке Англии

В субботу «Челси» без заболевшего коронавирусом Томаса Тухеля принимал «Плимут» в рамках четвёртого раунда Кубка Англии. Гости навязали фавориту серьёзную борьбу. Именно представители третьего по рангу дивизиона открыли счёт на 8-й минуте, когда отличился Гиллесфи. Хозяева отыгрались только под занавес первого тайма – гол забил Аспиликуэта.

Счёт 1:1 сохранился на табло до конца второго тайма, и игра перетекла в дополнительное время. Там «Челси» вышел вперёд благодаря голу Алонсо. Результат 2:1 стал итоговым, хотя на последних минутах экстра-тайма «Плимут» имел шикарную возможность забить – Гарди не реализовал пенальти.

«Челси» победил и продолжил путь в Кубке Англии. Впереди у лондонцев клубный чемпионат мира.