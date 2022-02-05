«Он умеет читать мысли»: Тренер «Челси» прокомментировал удачную игру Кепы при пенальти

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага уже не впервые в текущем сезоне спасает лондонцев от проблем в важных матчах, справляясь с ударами соперника с 11-метровой отметки. Ранее испанец выиграл для «синих» три серии пенальти (Суперкубок УЕФА и два раунда Кубка лиги), а в субботу отразил удар игрока «Плимута» с точки в поединке Кубка страны – это случилось на 117-й минуте встречи при счете 2:1.

Тренер Арно Михелс, заменявший заболевшего на коронавирус Томаса Тухеля, после финального свистка лестно отозвался об игре вратаря. «Знаете, Кепу даже на тренировках сложно переиграть с пенальти. Он умеет читать мысли. Но, отмечу, что он был хорош и в других аспектах игры», - цитирует специалиста BBC.