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Англия. Кубок Англии

«Он умеет читать мысли»: Тренер «Челси» прокомментировал удачную игру Кепы при пенальти

05 Февраля 2022 • 20:48 Комментировать
Челси
2:1
Плимут
окончен после доп. времени

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага уже не впервые в текущем сезоне спасает лондонцев от проблем в важных матчах, справляясь с ударами соперника с 11-метровой отметки. Ранее испанец выиграл для «синих» три серии пенальти (Суперкубок УЕФА и два раунда Кубка лиги), а в субботу отразил удар игрока «Плимута» с точки в поединке Кубка страны – это случилось на 117-й минуте встречи при счете 2:1.

Тренер Арно Михелс, заменявший заболевшего на коронавирус Томаса Тухеля, после финального свистка лестно отозвался об игре вратаря. «Знаете, Кепу даже на тренировках сложно переиграть с пенальти. Он умеет читать мысли. Но, отмечу, что он был хорош и в других аспектах игры», - цитирует специалиста BBC.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кепа Аррисабалага
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окончен после доп. времени Киддерминстер 1:2 Вест Хэм 16.00 7.10 1.18
окончен после доп. времени Челси 2:1 Плимут
окончен после доп. времени Саутгемптон 2:1 Ковентри
окончен Вулверхэмптон 0:1 Норвич 1.68 3.60 5.50
окончен Эвертон 4:1 Брентфорд 2.05 3.40 3.70
окончен Манчестер Сити 4:1 Фулхэм 1.16 7.90 15.00
окончен Кристал Пэлас 2:0 Хартлпул
окончен Питерборо Юнайтед 2:0 КПР 3.70 3.55 2.00
окончен Сток Сити 2:0 Уиган
окончен Хаддерсфилд Таун 1:0 Барнсли 1.65 3.70 5.70
Идет 43 минута Кембридж Юнайтед 0:2 Лутон Таун 4.05 3.55 1.90
05.02  23:00 Тоттенхэм ... Брайтон 1.92 3.50 3.80
06.02  15:00 Ливерпуль ... Кардифф Сити 1.17 7.80 11.00
06.02  19:00 Ноттингем Форест ... Лестер 3.30 3.45 2.09
06.02  21:30 Борнмут ... Борэм Вуд 1.28 5.20 10.00
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«Он умеет читать мысли»: Тренер «Челси» прокомментировал удачную игру Кепы при пенальти
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