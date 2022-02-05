​«Челси» проведёт кубковый матч без Тухеля

В субботу «Челси» будет проводить кубковый матч против «Плимута». На тренерском мостике лондонской команды не окажется Томаса Тухеля. Немецкий тренер сдал положительный результат теста на коронавирус и ушёл на изоляцию. Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

В «Челси» надеются, что Томас Тухель присоединится к команде на следующей неделе в Абу-Даби, куда «пенсионеры» вылетают после кубковой игры на клубный чемпионат мира.

Матч между «Челси» и «Плимутом» стартует уже в 15:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.