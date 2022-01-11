После победы «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой» определились все пары 1/16 финала Кубка Англии.

В 1/16 финала «Манчестер Юнайтед» сыграет на своём поле против «Мидлсбро» из Чемпионшипа. «Манчестер Сити» примет лондонский «Фулхэм». «Челси» сыграет против скромного «Плимут Арглайл», а «Ливерпуль» будет играть с «Кардиффом», сообщает официальный сайт Кубка Англии.

Остальные пары выглядят следующим образом:

«Борнмут» - «Борхэм Вуд»

«Хаддерсфилд» - «Барнсли»

«Питерборо» - Куинз Парк Рейнджерс»

«Кембридж Юнайтед» - «Лутон Таун»

«Саутгемптон» - «Ковентри Сити»

«Эвертон» - «Брентфорд»

«Киддерминстер Харриес» - «Вест Хэм»

«Тоттехэм» - «Брайтон»

«Сток Сити» - «Уиган»

«Ноттингем Форест» - «Лестер»

«Вулверхэмптон» - «Норвич»

Проведение матчей запланировано на пятое и шестое февраля соответственно.