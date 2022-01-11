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Англия. Кубок Англии

Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии

11 Января 2022 • 02:04 Комментировать
Саутгемптон
...
Ковентри
05.02 18:00

После победы «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой» определились все пары 1/16 финала Кубка Англии.

В 1/16 финала «Манчестер Юнайтед» сыграет на своём поле против «Мидлсбро» из Чемпионшипа. «Манчестер Сити» примет лондонский «Фулхэм». «Челси» сыграет против скромного «Плимут Арглайл», а «Ливерпуль» будет играть с «Кардиффом», сообщает официальный сайт Кубка Англии.

Остальные пары выглядят следующим образом:

«Борнмут» - «Борхэм Вуд»
«Хаддерсфилд» - «Барнсли»
«Питерборо» - Куинз Парк Рейнджерс»
«Кембридж Юнайтед» - «Лутон Таун»
«Саутгемптон» - «Ковентри Сити»
«Эвертон» - «Брентфорд»
«Киддерминстер Харриес» - «Вест Хэм»
«Тоттехэм» - «Брайтон»
«Сток Сити» - «Уиган»
«Ноттингем Форест» - «Лестер»
«Вулверхэмптон» - «Норвич»

Проведение матчей запланировано на пятое и шестое февраля соответственно.

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Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кубок Англии
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окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Астон Вилла 1.79 3.90 4.75
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