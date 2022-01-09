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Англия. Кубок Англии

«Больше нет красного»: «Арсенал» в экспериментальной форме вылетел из Кубка

09 Января 2022 • 22:02 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
1:0
Арсенал
окончен

В Кубке Англии «Арсенал» играл в необычной белой форме, поддержав социальную акцию. Эта экипировка получилась неудачной, так как в более-менее равной борьбе с «Ноттингем Форест» «канониры» уступили 0:1. На 83-й минуте Льюис Граббан в касание замкнул прострел, переправив мяч в сетку ударом в упор.

В понедельник состоится последний матч 1/32 финала между «МЮ» и «Астон Виллой».

Протокол игры  
Ноттингем Форест 1:0 Арсенал
(1:0) Граббан Льюис 83'    
Самба Брис Кук Стив Маккена Скотт Колбэк Джек Спенс Джед Уорролл Джо Йейтс Райан Зикер Арне Гарнер Джеймс Джонсон Бреннан Дэвис Кинан
Запасные: Кафу Карлуш Бонг Гаэтан Граббан Льюис Силва Алешандре Карвалью Жоау Охеда Брайан Фигейреду Тобиаш Хорват Этан
Лено Бернд Уайт Бен Холдинг Роб Седрик Соареш Тавареш Нуну Эдегор Мартин Мартинелли Габриэл Самби Локонга Альберт-Мбойо Сака Букайо Нкетиа Эдди Мари Пабло
Запасные: Тирни Киран Ляказетт Александр Ремсдейл Аарон Колашинац Сеад Чамберс Калум
09 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Ноттингем Форест
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Комментарии (1)
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LMI
09 Января 2022 в 22:10
Свиньи, откровенно слили игру. Просто - СВИНЬИ вместе с Артетой
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окончен Ливерпуль 4:1 Шрусбери Таун 1.20 6.80 13.00
окончен Вулверхэмптон 3:0 Шеффилд Юнайтед 1.45 4.40 7.70
окончен Сток Сити 2:0 Лейтон Ориент 1.55 3.90 6.70
окончен Тоттенхэм 3:1 Моркам 1.08 10.50 27.00
окончен Ноттингем Форест 1:0 Арсенал 9.50 5.10 1.33
10.01  22:55 Манчестер Юнайтед ... Астон Вилла 1.70 3.90 4.90
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