«Больше нет красного»: «Арсенал» в экспериментальной форме вылетел из Кубка

В Кубке Англии «Арсенал» играл в необычной белой форме, поддержав социальную акцию. Эта экипировка получилась неудачной, так как в более-менее равной борьбе с «Ноттингем Форест» «канониры» уступили 0:1. На 83-й минуте Льюис Граббан в касание замкнул прострел, переправив мяч в сетку ударом в упор.

В понедельник состоится последний матч 1/32 финала между «МЮ» и «Астон Виллой».