«Больше нет красного»: «Арсенал» в экспериментальной форме вылетел из Кубка

В Кубке Англии «Арсенал» играл в необычной белой форме, поддержав социальную акцию. Эта экипировка получилась неудачной, так как в более-менее равной борьбе с «Ноттингем Форест» «канониры» уступили 0:1. На 83-й минуте Льюис Граббан в касание замкнул прострел, переправив мяч в сетку ударом в упор.
В понедельник состоится последний матч 1/32 финала между «МЮ» и «Астон Виллой».
Протокол игры
|(1:0) Граббан Льюис 83'
Самба Брис • Кук Стив • Маккена Скотт • Колбэк Джек • Спенс Джед • Уорролл Джо • Йейтс Райан • Зикер Арне • Гарнер Джеймс • Джонсон Бреннан • Дэвис Кинан
Запасные: Кафу Карлуш • Бонг Гаэтан • Граббан Льюис • Силва Алешандре • Карвалью Жоау • Охеда Брайан • Фигейреду Тобиаш • Хорват Этан
09 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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