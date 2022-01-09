Артета – о вылете из Кубка Англии: «Не хочу искать оправданий, мы были недостаточно хороши»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче 1/32 Кубка Англии против представителя Чемпионшипа, «Ноттингем Форест». Испанский специалист признал, что соперник заслуженно прошел в следующую стадию.

«Не хочу искать оправданий. Я ожидал увидеть другую игру в исполнении футболистов. Если не действовать лучше в Кубке, то ты вылетаешь. Они выиграли, забили гол, а мы нет. «Арсенал» был недостаточно хорош и стоит извиниться за это. Это коллективная проблема», - поделился Артета в прямом эфире ITV.

Уточним, что лондонцы даже уступили сопернику во многих важных статистических показателях. Например, «канониры» ни разу не удосужились пробить в створ ворот в течение 90 минут поединка.