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Англия. Кубок Англии

Артета – о вылете из Кубка Англии: «Не хочу искать оправданий, мы были недостаточно хороши»

09 Января 2022 • 22:42 Комментировать
Ноттингем Форест
1:0
Арсенал
окончен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче 1/32 Кубка Англии против представителя Чемпионшипа, «Ноттингем Форест». Испанский специалист признал, что соперник заслуженно прошел в следующую стадию.

«Не хочу искать оправданий. Я ожидал увидеть другую игру в исполнении футболистов. Если не действовать лучше в Кубке, то ты вылетаешь. Они выиграли, забили гол, а мы нет. «Арсенал» был недостаточно хорош и стоит извиниться за это. Это коллективная проблема», - поделился Артета в прямом эфире ITV.

Уточним, что лондонцы даже уступили сопернику во многих важных статистических показателях. Например, «канониры» ни разу не удосужились пробить в створ ворот в течение 90 минут поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Ноттингем Форест
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окончен Тоттенхэм 3:1 Моркам 1.08 10.50 27.00
окончен Ноттингем Форест 1:0 Арсенал 9.50 5.10 1.33
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