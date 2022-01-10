Рой Кин: «Арсенал» играет на уровне парней из паба»

Экс-капитан «МЮ» Рой Кин отреагировал на вылет лондонского «Арсенала» из Кубка Англии. На стадии 1/32 финала подопечные Микеля Артеты уступили «Ноттингем Форрест» со счетом 0:1.

«Ужасный матч в исполнении обоих соперников. Лондонский клуб выглядит как мадридский «Реал», но показывает игру на уровне парней из паба. Все было очень плохо. Скорость перемещения мяча и принятия решений – это просто ужас», - приводит слова ирландца Daily Mail.

Напомним, что действующим обладателем кубка Англии является «Лестер». В прошлом сезоне подопечные Брендана Роджерса победили в финальном матче «Челси» со счетом 1:0.