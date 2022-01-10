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Англия. Кубок Англии

Рой Кин: «Арсенал» играет на уровне парней из паба»

10 Января 2022 • 08:26 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
1:0
Арсенал
окончен

Экс-капитан «МЮ» Рой Кин отреагировал на вылет лондонского «Арсенала» из Кубка Англии. На стадии 1/32 финала подопечные Микеля Артеты уступили «Ноттингем Форрест» со счетом 0:1.

«Ужасный матч в исполнении обоих соперников. Лондонский клуб выглядит как мадридский «Реал», но показывает игру на уровне парней из паба. Все было очень плохо. Скорость перемещения мяча и принятия решений – это просто ужас», - приводит слова ирландца Daily Mail.

Напомним, что действующим обладателем кубка Англии является «Лестер». В прошлом сезоне подопечные Брендана Роджерса победили в финальном матче «Челси» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рой Кин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
10 Января 2022 в 08:47
Это вообще не Арсенал. Это не игра.
100% - указание слить игру было
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