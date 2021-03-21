Пулишич: «Мог лучше распорядиться своими моментами»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич сожалеет об упущенных моментах в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Американец нанес четыре удара за 90 минут.

- Соперник хорошо оборонялся. У меня были моменты, и я мог лучше ими распорядиться, но в итоге мы забили два гола. Это хороший результат. Наша команда уверена в своих силах, и в таких матчах ты чувствуешь себя комфортно, так, как будто ты можешь обыграть любого противника, и это хорошее чувство. Мы понимали, что «Шеффилд Юнайтед» - качественная команда, нам пришлось немного помучаться во втором тайме, но на выходе имеем игру на ноль и хороший результат, - заявил Пулишич в эфире ВВС.

В следующем раунде «синие» сыграют с «Манчестер Сити».