Англия. Кубок Англии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пулишич: «Мог лучше распорядиться своими моментами»

21 Марта 2021, 22:57,

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич сожалеет об упущенных моментах в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Американец нанес четыре удара за 90 минут.

- Соперник хорошо оборонялся. У меня были моменты, и я мог лучше ими распорядиться, но в итоге мы забили два гола. Это хороший результат. Наша команда уверена в своих силах, и в таких матчах ты чувствуешь себя комфортно, так, как будто ты можешь обыграть любого противника, и это хорошее чувство. Мы понимали, что «Шеффилд Юнайтед» - качественная команда, нам пришлось немного помучаться во втором тайме, но на выходе имеем игру на ноль и хороший результат, - заявил Пулишич в эфире ВВС.

В следующем раунде «синие» сыграют с «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Кристиан Пулишич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола