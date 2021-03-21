«Челси» не без труда прошёл «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии, сыграв на ноль в седьмом матче подряд

В воскресенье «Челси» стал участником полуфинала Кубка Англии, обыграв дома «Шеффилд Юнайтед», аутсайдера Премьер-лиги. Нельзя сказать, что игра изобиловала опасными моментами. Отметим два отличных шанса Кристиана Пулишича, но его удары парировал голкипер. До этого Бен Чилуэлл сильно прострелил с линии штрафной к дальней штанге, и Оливер Норвуд в подкате срезал мяч в сетку своих ворот. После перерыва гости были близки к тому, чтобы прервать шестиматчевую «сухую» серию противника. Дэвид Макголдрик умудрился не попасть в створ, пробивая головой метров с трех. Только на 90-й минуте были сняты все вопросы, когда Хаким Зиеш в контратаке забил второй гол.