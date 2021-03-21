«Челси» не без труда прошёл «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии, сыграв на ноль в седьмом матче подряд

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21 Марта 2021, 18:25,
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В воскресенье «Челси» стал участником полуфинала Кубка Англии, обыграв дома «Шеффилд Юнайтед», аутсайдера Премьер-лиги. Нельзя сказать, что игра изобиловала опасными моментами. Отметим два отличных шанса Кристиана Пулишича, но его удары парировал голкипер. До этого Бен Чилуэлл сильно прострелил с линии штрафной к дальней штанге, и Оливер Норвуд в подкате срезал мяч в сетку своих ворот. После перерыва гости были близки к тому, чтобы прервать шестиматчевую «сухую» серию противника. Дэвид Макголдрик умудрился не попасть в створ, пробивая головой метров с трех. Только на 90-й минуте были сняты все вопросы, когда Хаким Зиеш в контратаке забил второй гол.
Протокол игры
|Челси
|2:0
|Шеффилд Юнайтед
|(1:0) Норвуд Оливер 24'
|(2:0) Зиеш Хаким 90'
Аррисабалага Кепа • Кристенсен Андреас 63' ( Аспиликуэта Сесар ( 63') • Зума Курт • Чилуэлл Бен • Хадсон-Одои Каллум 72' ( Зиеш Хаким ( 72') • Ковачич Матео • Гилмор Билли 72' ( Хаверц Кай ( 72') • Эмерсон Палмиери • Маунт Мэйсон • Пулишич Кристиан 83' ( Канте Н'Голо ( 83') • Жиру Оливье 63' ( Джеймс Рис II ( 63')
Запасные: Вернер Тимо • Рюдигер Антонио • Алонсо Маркос • Кабальеро Вилли
Ремсдейл Арон • Бэлдок Джордж • Джагелка Фил • Стивенс Энда • Богл Джейден 90' ( Муссе Ли ( 90') • Ландстрем Джон • Норвуд Оливер 79' ( Брюстер Риан ( 79') • Флек Джон • Осборн Бен • Макбарни Оливер 76' ( Бёрк Оливер ( 76') • Макголдрик Дэвид
Запасные: Кайрон Гордон • Брайан Кин • Брант Зак • Лоу Макс • Фодеринхэм Уэсли • Iliman Ndiaye
21 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Шеффилд Юнайтед