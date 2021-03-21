Англия. Кубок Англии 2020-2021
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«Челси» не без труда прошёл «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии, сыграв на ноль в седьмом матче подряд

21 Марта 2021, 18:25,

В воскресенье «Челси» стал участником полуфинала Кубка Англии, обыграв дома «Шеффилд Юнайтед», аутсайдера Премьер-лиги. Нельзя сказать, что игра изобиловала опасными моментами. Отметим два отличных шанса Кристиана Пулишича, но его удары парировал голкипер. До этого Бен Чилуэлл сильно прострелил с линии штрафной к дальней штанге, и Оливер Норвуд в подкате срезал мяч в сетку своих ворот. После перерыва гости были близки к тому, чтобы прервать шестиматчевую «сухую» серию противника. Дэвид Макголдрик умудрился не попасть в створ, пробивая головой метров с трех. Только на 90-й минуте были сняты все вопросы, когда Хаким Зиеш в контратаке забил второй гол.

Протокол игры  
Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед
(1:0) Норвуд Оливер 24'    
(2:0) Зиеш Хаким 90'    
Аррисабалага Кепа Кристенсен Андреас   63' (Аспиликуэта Сесар (   63') Зума Курт Чилуэлл Бен Хадсон-Одои Каллум   72' (Зиеш Хаким (   72') Ковачич Матео Гилмор Билли   72' (Хаверц Кай (   72') Эмерсон Палмиери Маунт Мэйсон Пулишич Кристиан   83' (Канте Н'Голо (   83') Жиру Оливье   63' (Джеймс Рис II (   63')
Запасные: Вернер Тимо Рюдигер Антонио Алонсо Маркос Кабальеро Вилли
Ремсдейл Арон Бэлдок Джордж Джагелка Фил Стивенс Энда Богл Джейден   90' (Муссе Ли (   90') Ландстрем Джон Норвуд Оливер   79' (Брюстер Риан (   79') Флек Джон Осборн Бен Макбарни Оливер   76' (Бёрк Оливер (   76') Макголдрик Дэвид
Запасные: Кайрон Гордон Брайан Кин Брант Зак Лоу Макс Фодеринхэм Уэсли Iliman Ndiaye
21 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Шеффилд Юнайтед
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