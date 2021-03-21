Тухель признал, что «Челси» немного повезло

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21 Марта 2021, 19:14,
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«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии. Главный тренер «синих» Томас Тухель отметил, что эта победа была весьма непростой.
- Восхитительно звучит, что мы прошли в полуфинал, но игра была сложной. У нас был отличный первый тайм, в котором мы всё контролировали, но после перерыва этого не было, мы определенно устали и допускали много мелких ошибок. Нам повезло сыграть на ноль во втором тайме. А вот усталость сказалась в первый раз за последние 14 матчей, - заявил Тухель в телеэфире ВВС после финального свистка.
Добавим, что лондонцы не пропускают на протяжении семи матчей подряд.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Томас Тухель