Тухель признал, что «Челси» немного повезло

«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии. Главный тренер «синих» Томас Тухель отметил, что эта победа была весьма непростой.

- Восхитительно звучит, что мы прошли в полуфинал, но игра была сложной. У нас был отличный первый тайм, в котором мы всё контролировали, но после перерыва этого не было, мы определенно устали и допускали много мелких ошибок. Нам повезло сыграть на ноль во втором тайме. А вот усталость сказалась в первый раз за последние 14 матчей, - заявил Тухель в телеэфире ВВС после финального свистка.

Добавим, что лондонцы не пропускают на протяжении семи матчей подряд.