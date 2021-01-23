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Фанаты «Челтенема» собрали почти 35 тысяч евро, «продавая» виртуальные билеты на игру с «Манчестер Сити»

23 Января 2021, 19:52,

Global Look Press

Фанаты «Челтенема» решили помочь своему клубу и организовали «продажу» виртуальных билетов на кубковый матч против «Манчестер Сити», который пройдёт в субботу вечером.

На текущую минуту собрано чуть более 31 тысячи фунтов (почти 35 тысяч евро). Все эти деньги фанаты отправят клубу.

Стоит сказать, что для скромных английских клубов игры с грандами являются возможностью заработать, в частности за счёт продажи билетов. В условиях пандемии такая возможность исключена, ведь матчи проходят без зрителей.

Следить за матчем между «Челтенем Таун» и «Манчестер Сити» можно будет в текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Челтенем
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