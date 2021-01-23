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​Кубковый матч «Манчестер Сити» прервал фейерверк

23 Января 2021, 21:32,

Global Look Press

В субботу вечером в рамках четвёртого раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» играет в гостях у «Челтенема» - команды из Второй лиги (четвёртый по рангу дивизион). Незадолго до конца первого тайма около стен стадиона начался фейерверк. Рефери остановил игру и отвёл футболистов команд на противоположную часть поля. Когда заряд пиротехники себя исчерпал, игра продолжилась. Пауза продолжалась приблизительно шесть минут.

Ранее мы сообщали, что фанаты «Челтенема» собрали почти 35 тысяч евро, «продавая» виртуальные билеты на игру с «Манчестер Сити».

Следить за ходом поединка можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Челтенем
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