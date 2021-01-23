«Манчестер Сити» лишь в последние 10 минут матча начал забивать «Челтенему»

В Кубке Англии «Манчестер Сити» играл с «Челтенемом» и очень долго не мог реализовать хотя бы один из множества моментов у ворот противника. В начале второго тайма Габриэль Жезус вышел один на один с голкипером и попал в штангу, а вот соперник забил и на протяжении 22 минут мог мечтать о сенсации. В заключительной 10-минутке «Челтенему» просто не хватило сил, и голы Фила Фодена, Жезуса и Феррана Торреса вывели «горожан» в следующий раунд.