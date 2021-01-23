Англия. Кубок Англии 2020-2021
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«Манчестер Сити» лишь в последние 10 минут матча начал забивать «Челтенему»

23 Января 2021, 22:30,

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В Кубке Англии «Манчестер Сити» играл с «Челтенемом» и очень долго не мог реализовать хотя бы один из множества моментов у ворот противника. В начале второго тайма Габриэль Жезус вышел один на один с голкипером и попал в штангу, а вот соперник забил и на протяжении 22 минут мог мечтать о сенсации. В заключительной 10-минутке «Челтенему» просто не хватило сил, и голы Фила Фодена, Жезуса и Феррана Торреса вывели «горожан» в следующий раунд.

Протокол игры  
Челтенем 1:3 Манчестер Сити
(1:0) Мэй Альфи 59'    
    81' Фоден Фил (1:1)
    84' Жезус Габриэль (1:2)
    90' Торрес Ферран (1:3)
Joshua Griffiths Рэглен Чарли   48' Тозер Бен   85' William Boyle   24' Блэр Мэтти Finn Azaz   81' (Эндрю Виллиамс (   81') Conor Thomas II Клементс Крис   89' (Alex Addai (   89') Lewis Freestone Мэй Альфи George Lloyd   68' (Лонг Шон (   68')
Запасные: Max Harris Callum Ebanks Daniel Bowry Scott Flinders
Стеффен Закари Харвуд-Беллис Тэйлор   68' (Диаш Рубен (   68') Гарсия Эрик Лапорт Эмерик   60' Марез Рияд Дойл Томми   68' (Гюндоган Илкай (   68') Фернандиньо Фернандо Фоден Фил МендиБенжамен   77' (Канселу Жоау (   77') Жезус Габриэль Торрес Ферран
Запасные: Силва Бернарду Стерлинг Рахим Бернабе Адриан Эдерсон Мораес Родри Эрнандес Зинченко Александр
23 января. Стадион "Jonny-Rocks Stadium".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Челтенем
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