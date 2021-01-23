«Манчестер Сити» лишь в последние 10 минут матча начал забивать «Челтенему»

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23 Января 2021, 22:30,
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В Кубке Англии «Манчестер Сити» играл с «Челтенемом» и очень долго не мог реализовать хотя бы один из множества моментов у ворот противника. В начале второго тайма Габриэль Жезус вышел один на один с голкипером и попал в штангу, а вот соперник забил и на протяжении 22 минут мог мечтать о сенсации. В заключительной 10-минутке «Челтенему» просто не хватило сил, и голы Фила Фодена, Жезуса и Феррана Торреса вывели «горожан» в следующий раунд.
Протокол игры
|(1:0) Мэй Альфи 59'
|81' Фоден Фил (1:1)
|84' Жезус Габриэль (1:2)
|90' Торрес Ферран (1:3)
Joshua Griffiths • Рэглен Чарли • 48'Тозер Бен • 85'William Boyle • 24'Блэр Мэтти • Finn Azaz 81' ( Эндрю Виллиамс ( 81') • Conor Thomas II • Клементс Крис 89' ( Alex Addai ( 89') • Lewis Freestone • Мэй Альфи • George Lloyd 68' ( Лонг Шон ( 68')
Запасные: Max Harris • Callum Ebanks • Daniel Bowry • Scott Flinders
Стеффен Закари • Харвуд-Беллис Тэйлор 68' ( Диаш Рубен ( 68') • Гарсия Эрик • Лапорт Эмерик • 60'Марез Рияд • Дойл Томми 68' ( Гюндоган Илкай ( 68') • Фернандиньо Фернандо • Фоден Фил • МендиБенжамен 77' ( Канселу Жоау ( 77') • Жезус Габриэль • Торрес Ферран
Запасные: Силва Бернарду • Стерлинг Рахим • Бернабе Адриан • Эдерсон Мораес • Родри Эрнандес • Зинченко Александр
23 января. Стадион "Jonny-Rocks Stadium".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Челтенем