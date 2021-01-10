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​Сульшер назвал причину отсутствия Погба в матче с «Уотфордом»

10 Января 2021, 09:34,

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В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» пробился в четвёртый раунд Кубка Англии, обыграв на своём поле «Уотфорд». В составе «красных дьяволов» не оказалось Поля Погба, Виктора Линделофа и Люка Шоу.

После игры главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер сообщил журналистам, что Погба, Линделоф и Шоу не сыграли из-за травм. Норвежский специалист не стал уточнять ситуацию со здоровьем этой тройки футболистов.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Уотфорда» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Скотт Мактоминей.

Следующий матч «МЮ» проведёт 12-го января против «Бёрнли».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Уле Гуннар Сульшер, Люк Шоу, Виктор Линделоф
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