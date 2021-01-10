​Сульшер назвал причину отсутствия Погба в матче с «Уотфордом»

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» пробился в четвёртый раунд Кубка Англии, обыграв на своём поле «Уотфорд». В составе «красных дьяволов» не оказалось Поля Погба, Виктора Линделофа и Люка Шоу.

После игры главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер сообщил журналистам, что Погба, Линделоф и Шоу не сыграли из-за травм. Норвежский специалист не стал уточнять ситуацию со здоровьем этой тройки футболистов.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Уотфорда» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Скотт Мактоминей.

Следующий матч «МЮ» проведёт 12-го января против «Бёрнли».