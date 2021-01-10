​Сульшер: «Мактоминей – монстр во плоти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий после победы над «Уотфордом» в Кубке Англии. «Красные дьяволы» выиграли со счётом 1:0, автором единственного гола стал полузащитник Скотт Мактоминей. Ему даже удалось поносить повязку капитана.

«Скотт провёл очень хороший сезон. Он становится всё более и более опасным игроком на поле. Мы знаем, что он может быть полузащитником «бокс ту бокс» [от штрафной до штрафной]. Мактоминей должен был забить несколько голов ещё раньше, потому что он монстр во плоти. Я очень рад, что ему удалось отличиться», - сказал Сульшер BBC.