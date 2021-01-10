​Сульшер: «Мактоминей – монстр во плоти»

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10 Января 2021, 11:27,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий после победы над «Уотфордом» в Кубке Англии. «Красные дьяволы» выиграли со счётом 1:0, автором единственного гола стал полузащитник Скотт Мактоминей. Ему даже удалось поносить повязку капитана.
«Скотт провёл очень хороший сезон. Он становится всё более и более опасным игроком на поле. Мы знаем, что он может быть полузащитником «бокс ту бокс» [от штрафной до штрафной]. Мактоминей должен был забить несколько голов ещё раньше, потому что он монстр во плоти. Я очень рад, что ему удалось отличиться», - сказал Сульшер BBC.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Скотт Мактоминей