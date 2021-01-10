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Быстрый гол позволил «Манчестер Юнайтед» пройти «Уотфорд»

10 Января 2021, 00:56,

Global Look Press

В борьбе за выход в 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Уотфорд». Быстрый гол Скотта Мактоминая после подачи углового позволил «красным дьяволам» без лишней нервотрепки проводить свои атаки. Команда Уле Гуннара Сульшера в итоге довела дело до победы (1:0) и прошла в следующий раунд.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд
(1:0) Мактоминай Скотт 5'    
Хендерсон Дин Уильямс Брендон Байи Эрик   45' (Магуайр Гарри (   45') Туанзебе Аксел   65' Теллес Алекс   72' Мактоминай Скотт Ван де Бек Донни Мата Хуан Лингард Джесси   80' (Матич Неманья (   80') Джеймс Дэниэл   68' (Рэшфорд Маркус (   68') Гринвуд Мэйсон   69' (Марсьяль Антони (   69')
Запасные: Фернандеш Бруну Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Фред Сантос Игало Одион
Бахманн Даниэль Наварро Марк Трост-Эконг Виллиам   76' (Уилмот Бен (   76') Сьерральта Франсиско Масина Адам   58' (Нгакиа Джереми (   58') Сарр Исмаила   38'   58' (Сема Кен (   58') Чалоба Натаниэл   84' (Филлипс Дэниел (   84') Хьюз Уилл Синкернагель Филип   76' (Хунгбо Джозеф (   76') Педро Жоао Грэй Андре
Запасные: Долби Сэм Kane Crichlow Фостер Бен Барретт Мэйсон
09 января. Стадион "Олд Траффорд".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уотфорд
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