Быстрый гол позволил «Манчестер Юнайтед» пройти «Уотфорд»

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10 Января 2021, 00:56,
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В борьбе за выход в 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Уотфорд». Быстрый гол Скотта Мактоминая после подачи углового позволил «красным дьяволам» без лишней нервотрепки проводить свои атаки. Команда Уле Гуннара Сульшера в итоге довела дело до победы (1:0) и прошла в следующий раунд.
Протокол игры
|(1:0) Мактоминай Скотт 5'
Хендерсон Дин • Уильямс Брендон • Байи Эрик 45' ( Магуайр Гарри ( 45') • Туанзебе Аксел • 65'Теллес Алекс • 72'Мактоминай Скотт • Ван де Бек Донни • Мата Хуан • Лингард Джесси 80' ( Матич Неманья ( 80') • Джеймс Дэниэл 68' ( Рэшфорд Маркус ( 68') • Гринвуд Мэйсон 69' ( Марсьяль Антони ( 69')
Запасные: Фернандеш Бруну • Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Фред Сантос • Игало Одион
Бахманн Даниэль • Наварро Марк • Трост-Эконг Виллиам 76' ( Уилмот Бен ( 76') • Сьерральта Франсиско • Масина Адам 58' ( Нгакиа Джереми ( 58') • Сарр Исмаила 38' 58' ( Сема Кен ( 58') • Чалоба Натаниэл 84' ( Филлипс Дэниел ( 84') • Хьюз Уилл • Синкернагель Филип 76' ( Хунгбо Джозеф ( 76') • Педро Жоао • Грэй Андре
Запасные: Долби Сэм • Kane Crichlow • Фостер Бен • Барретт Мэйсон
09 января. Стадион "Олд Траффорд".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уотфорд