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Сульшер: «Мы ценим ван де Бека, он сыграет с «Уотфордом»

09 Января 2021, 12:19,

Global Look Press

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о голландском полузащитнике команды Донни ван де Беке.

«Многим хорошим игрокам требуется время, чтобы проявить свои лучшие качества. Ван де Бек выйдет на поле во встрече с «Уотфордом», он получит шанс. Я недавно сказал Донни, что мы ценим его. Надеюсь, он сможет проявить себя», - цитирует норвежского тренера издание Sky Sports.

Голландец перешел в английский клуб осенью 2020-го года, подписав пятилетний контракт.

Матч третьего раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» состоится девятого января, начало - 23:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уле Гуннар Сульшер, Донни ван де Бек
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