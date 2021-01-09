Сульшер: «Мы ценим ван де Бека, он сыграет с «Уотфордом»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о голландском полузащитнике команды Донни ван де Беке.

«Многим хорошим игрокам требуется время, чтобы проявить свои лучшие качества. Ван де Бек выйдет на поле во встрече с «Уотфордом», он получит шанс. Я недавно сказал Донни, что мы ценим его. Надеюсь, он сможет проявить себя», - цитирует норвежского тренера издание Sky Sports.

Голландец перешел в английский клуб осенью 2020-го года, подписав пятилетний контракт.

Матч третьего раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» состоится девятого января, начало - 23:00 мск.