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Англия. Чемпионшип

​В Англии перенесли матч из-за пожара официально

06 Марта 2024 • 19:16 Комментировать
Саутгемптон
0:0
Престон Норт Энд
отменен

Вторничный матч Чемпионшипа между «Саутгемптоном» и «Престон Норт Энд» перенесён. Причина – крупный пожар, который вспыхнул около стадиона «Сент-Мэрис». Дороги рядом с ареной до сих пор перекрыты, продолжается ликвидация последствий.

«Игра будет перенесена на новую дату, о которой будет объявлено позднее. Билеты останутся действительными», - говорится в сообщении пресс-служба «Саутгемптона».

Ранее сообщалось, что около стадиона «Саутгемптона» загорелся склад.

Отметим, что «Саутгемптон» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Англии.

​Около стадиона «Саутгемптона» возник сильный пожар - до матча считанные часы

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Престон Норт Энд

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Интересный прогноз и ставка на матч Саутгемптон – Престон Норт Энд английского Чемпионшипа – 6 марта 2024
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