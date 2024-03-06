Вторничный матч Чемпионшипа между «Саутгемптоном» и «Престон Норт Энд» перенесён. Причина – крупный пожар, который вспыхнул около стадиона «Сент-Мэрис». Дороги рядом с ареной до сих пор перекрыты, продолжается ликвидация последствий.

«Игра будет перенесена на новую дату, о которой будет объявлено позднее. Билеты останутся действительными», - говорится в сообщении пресс-служба «Саутгемптона».

Ранее сообщалось, что около стадиона «Саутгемптона» загорелся склад.

Отметим, что «Саутгемптон» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Англии.

​Около стадиона «Саутгемптона» возник сильный пожар - до матча считанные часы