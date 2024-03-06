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Англия. Чемпионшип

​Около стадиона «Саутгемптона» возник сильный пожар - до матча считанные часы

06 Марта 2024 • 17:39 Комментировать
Саутгемптон
...
Престон Норт Энд
1 1.40 X 4.90 2 7.10
Через 4 ч. 55 мин.

Около стадиона «Сент-Мэрис», где своих соперников принимает «Саутгемптон», возник пожар. Судя по кадрам с места событий, пожар является достаточно сильным. На месте активно работают пожарники и спасатели.

Как сообщает BBC, около футбольной арены загорелся заброшенный склад. Из-за огня на нём уже обрушилась крыша.

Ветер развивает чёрный дым в сторону «Сент-Мэрис», где во вторник вечером (начало - в 22:45 мск) пройдёт матч Чемпионшипа. «Саутгемптон» будет принимать «Престон Порт Энд».

Отметим, что на текущий момент «Саутгемптон» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон

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23:57
Интересный прогноз и ставка на матч Саутгемптон – Престон Норт Энд английского Чемпионшипа – 6 марта 2024
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САУТГЕМПТОН ПРЕСТОН НОРТ ЭНД
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1.36 4.90 7.40
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​Около стадиона «Саутгемптона» возник сильный пожар - до матча считанные часы
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