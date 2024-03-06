​Около стадиона «Саутгемптона» возник сильный пожар - до матча считанные часы

Около стадиона «Сент-Мэрис», где своих соперников принимает «Саутгемптон», возник пожар. Судя по кадрам с места событий, пожар является достаточно сильным. На месте активно работают пожарники и спасатели.

Как сообщает BBC, около футбольной арены загорелся заброшенный склад. Из-за огня на нём уже обрушилась крыша.

Ветер развивает чёрный дым в сторону «Сент-Мэрис», где во вторник вечером (начало - в 22:45 мск) пройдёт матч Чемпионшипа. «Саутгемптон» будет принимать «Престон Порт Энд».

Отметим, что на текущий момент «Саутгемптон» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа.