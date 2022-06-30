Новичок Бундеслиги «Вердер» усилился нападающим «Шеффилда»

«Вердер» объявил о переходе нападающего английского клуба «Шеффилд Юнайтед» Оливера Бёрка.

Срок соглашения футболиста с немецким клубом не уточняется.

В минувшем сезоне 25-летний шотландец провёл за свою команду 19 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Вердер» обеспечил себе участие в высшем дивизионе немецкого футбола, заняв второе место в турнирной таблице розыгрыша Второй Бундеслиги. Отметим, что клуб из Бремена является четырёхкратным чемпионом Германии. «Шеффилд», в свою очередь, не сумел выйти в АПЛ и продолжит свои выступления в Чемпионшипе.