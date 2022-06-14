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Англия. Чемпионшип

Компани прокомментировал своё новое назначение

14 Июня 2022 • 17:28 Комментировать

Как мы уже сообщали, бывший оборонец «Манчестер Сити» Венсан Компани, известный своим крутым нравом, теперь будет строить команду в «Бернли». Следующий сезон клуб проведет в Чемпионшипе, не сумев сохранить свою прописку в высшем свете английского футбола по итогам минувшего чемпионата. Компани пояснил, что именно его мотивирует в стоящих перед ним задачах.

- Я с нетерпением жду начала работы. «Бернли» - исторически важный клуб, и мне понравились планы руководства клуба по его развитию. Их взгляды схожи с моими, и я хочу сыграть свою роль в возрождении команды, - цитирует Компани BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Венсан Компани
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