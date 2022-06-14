Компани прокомментировал своё новое назначение

Как мы уже сообщали, бывший оборонец «Манчестер Сити» Венсан Компани, известный своим крутым нравом, теперь будет строить команду в «Бернли». Следующий сезон клуб проведет в Чемпионшипе, не сумев сохранить свою прописку в высшем свете английского футбола по итогам минувшего чемпионата. Компани пояснил, что именно его мотивирует в стоящих перед ним задачах.

- Я с нетерпением жду начала работы. «Бернли» - исторически важный клуб, и мне понравились планы руководства клуба по его развитию. Их взгляды схожи с моими, и я хочу сыграть свою роль в возрождении команды, - цитирует Компани BBC Sport.