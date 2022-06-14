Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани возглавил «Бёрнли», сообщает пресс-служба английского клуба.

В последние сезоны эк-футболист тренировал «Андерлехт», чьим воспитанником он и является.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Бёрнли» не сумел сохранить прописку в АПЛ, поэтому следующий сезон проведёт в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии).

«Венсан зарекомендовал себя лидером, и я был очень впечатлён его идеями для «Бёрнли», его стремлением вернуть клуб в Премьер-лигу», — заявил президент клуба Алан Пейс.