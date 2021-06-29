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Зидан может возглавить сборную Франции

29 Июня 2021, 19:35,

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может сменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции, передает La Gazzetta dello Sport.

Зидану интересна работа в сборной, поэтому он готов рассмотреть предложение.

Контракт Дешама со сборной Франции рассчитан до 2022 года. Многие заговорили об отставке тренера после вчерашнего вылета с чемпионата Европы.

Напомним, что французы уступили в 1/8 финала Евро-2020 сборной Швейцарии. Основное время закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти более удачливыми оказались швейцарцы, реализовав все свои удары. У французов не забил Килиан Мбаппе.

Несмотря на это, сегодня сообщалось, что Дешам может сохранить свой пост.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Зидан мечтает возглавить сборную Франции.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Сборная Франции, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
29 Июня 2021, 20:00

Наверное лучший вариант и для него и для сборной , человек который умеет работать только с готовым материалом и заточен на результат .

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