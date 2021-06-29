​Дешам продолжит работу со сборной Франции, несмотря на провал на Евро-2020

Вылет с чемпионата Европы уже на стадии 1/8 финала безо всяких сомнений является для сборной Франции провалом. Тем не менее, Дидье Дешам не будет уволен с должности главного тренера французской сборной. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

В то же время глава Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ планирует обсудить с Дидье Дешамом выступление команды.

«Мы обсудим то, что произошло. Я ставил перед ним задачу дойти до полуфинала Евро», - рассказал ле Грэ L’Equipe.

Отметим, что контракт Дидье Дешама рассчитан до конца 2022 года.