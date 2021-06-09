Роналду в старте на товарищеский матч против Израиля

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в стартовом составе на игру против национальной команды Израиля.

Сборная Португалии огласила список игроков, которые выйдут на поле с первых минут. Кроме Роналду в старте появятся и другие звёзды команды - Жоау Канселу, Пепе, Бруну Фернандеш.

Криштиану Роналду осталось отыграть 10 матчей за сборную Португалии, чтобы добраться до египтянина Ахмеда Хассана, который является рекордсменом по количеству сыгранных встреч за национальную команду. Также форвард «Ювентуса» может стать первым футболистом в истории, который сыграет на пяти чемпионатах Европы, если выйдет хотя бы на одну секунду на Евро-2020. Кроме того, если Роналду появится во всех трёх поединках группового этапа, то побьёт рекорд Джанлуиджи Буффона по количеству игр в финальной части европейского первенства.