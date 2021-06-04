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Роналду в 10 матчах от нового рекорда

04 Июня 2021, 22:34,

Форвард Криштиану Роналду провёл 174-й матч за сборную Португалии, которая сыграла вничью в товарищеском матче против сборной Испании.

Рекордсменом по количеству матчей за национальную команду считается египтянин Ахмед Хассан, у которого 184 игры в майке сборной страны. 

Без учёта выхода из группы на чемпионате Европы 2020 года, у Португалии запланировано четыре встречи на июнь - товарищеский поединок против Израиля и три матча на Евро-2020 с Францией, Германией и Венгрией. Если Роналду выйдет хотя бы на минуту в каждой игре из четырёх, то нападающему останется принять участие ещё в шести противостояниях, чтобы дойти до рекорда Ахмеда Хассана. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Сборная Египта, Ахмед Хассан
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