Роналду забил 104-й мяч за сборную Португалии

В матче против сборной Израиля португалец Криштиану Роналду оформил 104-й мяч в футболке национальной команды.

Роналду отличился на 44-й минуте матча, после точной передачи от Бруну Фернандеша.

Роналду возглавляет список бомбардиров сборных. У его вечного антагониста Лионеля Месси только 71 забитый мяч за сборную Аргентины.

В 2021 году Роналду может стать рекордсменом по количеству матчей за национальную команду, если выйдет на поле в ещё девяти играх. Также ранее был опубликован список рекордов, которые футболист «Ювентуса» сможет оформить уже на чемпионате Европы 2020 года.