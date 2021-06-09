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Роналду забил 104-й мяч за сборную Португалии

09 Июня 2021, 22:38,

В матче против сборной Израиля португалец Криштиану Роналду оформил 104-й мяч в футболке национальной команды. 

Роналду отличился на 44-й минуте матча, после точной передачи от Бруну Фернандеша. 

Роналду возглавляет список бомбардиров сборных. У его вечного антагониста Лионеля Месси только 71 забитый мяч за сборную Аргентины. 

В 2021 году Роналду может стать рекордсменом по количеству матчей за национальную команду, если выйдет на поле в ещё девяти играх. Также ранее был опубликован список рекордов, которые футболист «Ювентуса» сможет оформить уже на чемпионате Европы 2020 года. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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