Роналду забил 104-й мяч за сборную Португалии

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09 Июня 2021, 22:38,
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В матче против сборной Израиля португалец Криштиану Роналду оформил 104-й мяч в футболке национальной команды.
Роналду отличился на 44-й минуте матча, после точной передачи от Бруну Фернандеша.
Роналду возглавляет список бомбардиров сборных. У его вечного антагониста Лионеля Месси только 71 забитый мяч за сборную Аргентины.
В 2021 году Роналду может стать рекордсменом по количеству матчей за национальную команду, если выйдет на поле в ещё девяти играх. Также ранее был опубликован список рекордов, которые футболист «Ювентуса» сможет оформить уже на чемпионате Европы 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии