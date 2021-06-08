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Уткин: «Канделаки предала Арустамяна»

08 Июня 2021, 20:53,

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин назвал Тину Канделаки предательницей. 

Как пишет в своём телеграм-канале Уткин, уже давно было известно о том, что сотруднику «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну не дают аккредитацию на чемпионат Европы 2020 года, но его начальница, то есть, Тина Канделаки, ничего не сделала, чтобы решить этот вопрос. Однако после того, как Уткин написал об этом, Канделаки заявила, что не бросит своего сотрудника в беде. По мнению Уткина, это и есть «талант предательства». 

Чтобы получить аккредитацию на Евро-2020, нужно добиться разрешения от каждой из стран-участниц. По политическим причинам, из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией, Нобелю Арустамяну отказали в работе в Баку. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Василий Уткин, Нобель Арустамян, Тина Канделаки
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