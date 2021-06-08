​Канделаки отреагировала на недопуск Арустамяна к работе на Евро-2020

И снова в мире спортивных СМИ неспокойно и даже скандально. Известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян не смог получить аккредитацию для работы на чемпионате Европы. Чтобы получить аккредитацию, журналист должен получить одобрение от оргкомитетов всех принимающих Евро стран. Заявку Арустамяна блокируют в Баку.

На ситуацию отреагировали многие известные личности, в том числе представитель «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Канделаки написала в Telegram, что эта ситуация представляет собой нарушение духа международного спортивного движения. «Матч ТВ» контактирует с организаторами Евро, чтобы решить ситуацию.

«Нашего Нобеля мы в обиду не дадим и сделаем всё возможное, чтобы исправить происходящую на наших глазах несправедливость», - написала Канделаки.