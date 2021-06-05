​Нойеру вручат почётную медаль

В понедельник, 7 мая, сборная Германии в рамках подготовки к чемпионату Европы проведёт контрольный матч против Латвии. Как сообщает BR24Sport, перед игрой голкипер Бундестим Мануэль Нойер получит почётную медаль Немецкого футбольного союза. Связано это с тем, что Нойер станет первым немецким вратарём в истории, которому покорится отметка в 100 проведённых матчей за сборную.

Отметим, что Мануэль Нойер дебютировал за сборную Германии 11 лет назад – 2 июня 2009 года в товарищеском матче против сборной ОАЭ. С тех пор в 99 играх за главную команду страны Нойер пропустил 94 гола.