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​Нойеру вручат почётную медаль

05 Июня 2021, 19:19,

В понедельник, 7 мая, сборная Германии в рамках подготовки к чемпионату Европы проведёт контрольный матч против Латвии. Как сообщает BR24Sport, перед игрой голкипер Бундестим Мануэль Нойер получит почётную медаль Немецкого футбольного союза. Связано это с тем, что Нойер станет первым немецким вратарём в истории, которому покорится отметка в 100 проведённых матчей за сборную.

Отметим, что Мануэль Нойер дебютировал за сборную Германии 11 лет назад – 2 июня 2009 года в товарищеском матче против сборной ОАЭ. С тех пор в 99 играх за главную команду страны Нойер пропустил 94 гола.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Мануэль Нойер
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