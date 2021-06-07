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​Матч Германия – Латвия могут отменить

07 Июня 2021, 16:46,

Контрольный поединок между сборными Германии и Латвии, который должен состояться в понедельник вечером, может быть отменён. Дело в том, что в лагере латвийской сборной был выявлен коронавирус – положительный тест на COVID-19 стад один из футболистов национальной команды.

В настоящий момент Немецкий футбольный союз ведёт консультации по поводу того, безопасно ли проводить матч Германия – Латвия, сообщает Sport1. 

Сборная Германии готовится к чемпионату Европы, где ей предстоит выступить в «группе смерти». Соперниками команды Йоахима Лёва будут сборные Португалии, Франции и Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Сборная Латвии
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