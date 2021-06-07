​Матч Германия – Латвия могут отменить

Контрольный поединок между сборными Германии и Латвии, который должен состояться в понедельник вечером, может быть отменён. Дело в том, что в лагере латвийской сборной был выявлен коронавирус – положительный тест на COVID-19 стад один из футболистов национальной команды.

В настоящий момент Немецкий футбольный союз ведёт консультации по поводу того, безопасно ли проводить матч Германия – Латвия, сообщает Sport1.

Сборная Германии готовится к чемпионату Европы, где ей предстоит выступить в «группе смерти». Соперниками команды Йоахима Лёва будут сборные Португалии, Франции и Венгрии.