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Сборная Германии забила 7 голов в ворота латвийцев

07 Июня 2021, 23:41,

Товарищеский матч с Латвией стал лёгкой прогулкой для сборной Германии, которая сегодня отыгралась на противнике за все последние неудачи. Уже в первом тайме на табло горели цифры 5 и 0, после перерыва команда Йоахима Лёва немного сбавила обороты, но все равно забила еще дважды - 7:1. Отметим первый гол Робина Госенса, также Томас Мюллер отправил мяч в сетку в первый раз после долгожданного вызова в сборную.

Протокол игры  
Германия 7:1 Латвия
(1:0) Госенс Робин 19'    
(2:0) Гюндоган Илкай 21'    
(3:0) Мюллер Томас 27'    
(4:0) Озолс Роберт 39'    
(5:0) Гнабри Серж 45'    
(6:0) Вернер Тимо 50'    
    75' Савельевс Алексейс (6:1)
(7:1) Сане Лерой 76'    
Нойер Мануэль Гинтер Маттиас Хуммельс Матс Рюдигер Антонио   61' (Джан Эмре (   61') Киммих Йозуа Кроос Тони Гюндоган Илкай   61' (Гюнтер Кристиан (   61') Госенс Робин   61' (Зюле Никлас (   61') Хаверц Кай   46' (Вернер Тимо (   46') Мюллер Томас   77' (Мусиала Джамал (   77') Гнабри Серж   46' (Сане Лерой (   46')
Запасные: Лено Бернд Нойхаус Флориан Хофманн Йонас Фолланд Кевин Трапп Кевин Кох Робин
Озолс Роберт Фёдоров Владислав Черномордийс Антонийс Ошс Марцис   46' (Максименко Виталий (   46') Юрковскис Райвис Карклиньш Кришс   61' (Кроллис Раймондс (   61') Эмсис Эдуард Икаунекс Давис   46' (Тарасов Игорь (   46') Зюзин Артур   68' (Яунземс Алвис (   68') Цыганик Андрей   68' (Савельевс Алексейс (   68') Робертс Улдрикис   80' (Варслава Ренарс (   80')
Запасные: Сорокин Владислав Стуглис Элвис Матревицс Рихардс Киршс Райвис Дубра Каспар Звиедрис Кришьянис
07 июня. Стадион "Эсприт-Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Германии, Сборная Латвии
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