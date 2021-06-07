Сборная Германии забила 7 голов в ворота латвийцев

Товарищеский матч с Латвией стал лёгкой прогулкой для сборной Германии, которая сегодня отыгралась на противнике за все последние неудачи. Уже в первом тайме на табло горели цифры 5 и 0, после перерыва команда Йоахима Лёва немного сбавила обороты, но все равно забила еще дважды - 7:1. Отметим первый гол Робина Госенса, также Томас Мюллер отправил мяч в сетку в первый раз после долгожданного вызова в сборную.