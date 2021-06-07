Сборная Германии забила 7 голов в ворота латвийцев

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07 Июня 2021, 23:41,
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Товарищеский матч с Латвией стал лёгкой прогулкой для сборной Германии, которая сегодня отыгралась на противнике за все последние неудачи. Уже в первом тайме на табло горели цифры 5 и 0, после перерыва команда Йоахима Лёва немного сбавила обороты, но все равно забила еще дважды - 7:1. Отметим первый гол Робина Госенса, также Томас Мюллер отправил мяч в сетку в первый раз после долгожданного вызова в сборную.
Протокол игры
|(1:0) Госенс Робин 19'
|(2:0) Гюндоган Илкай 21'
|(3:0) Мюллер Томас 27'
|(4:0) Озолс Роберт 39'
|(5:0) Гнабри Серж 45'
|(6:0) Вернер Тимо 50'
|75' Савельевс Алексейс (6:1)
|(7:1) Сане Лерой 76'
Нойер Мануэль • Гинтер Маттиас • Хуммельс Матс • Рюдигер Антонио 61' ( Джан Эмре ( 61') • Киммих Йозуа • Кроос Тони • Гюндоган Илкай 61' ( Гюнтер Кристиан ( 61') • Госенс Робин 61' ( Зюле Никлас ( 61') • Хаверц Кай 46' ( Вернер Тимо ( 46') • Мюллер Томас 77' ( Мусиала Джамал ( 77') • Гнабри Серж 46' ( Сане Лерой ( 46')
Запасные: Лено Бернд • Нойхаус Флориан • Хофманн Йонас • Фолланд Кевин • Трапп Кевин • Кох Робин
Озолс Роберт • Фёдоров Владислав • Черномордийс Антонийс • Ошс Марцис 46' ( Максименко Виталий ( 46') • Юрковскис Райвис • Карклиньш Кришс 61' ( Кроллис Раймондс ( 61') • Эмсис Эдуард • Икаунекс Давис 46' ( Тарасов Игорь ( 46') • Зюзин Артур 68' ( Яунземс Алвис ( 68') • Цыганик Андрей 68' ( Савельевс Алексейс ( 68') • Робертс Улдрикис 80' ( Варслава Ренарс ( 80')
Запасные: Сорокин Владислав • Стуглис Элвис • Матревицс Рихардс • Киршс Райвис • Дубра Каспар • Звиедрис Кришьянис
07 июня. Стадион "Эсприт-Арена".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Германии, Сборная Латвии