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​Бэйл не попадёт в основу на матч с Бельгией

15 Ноября 2021 • 16:57 Комментировать
Уэльс
...
Бельгия
3.20 3.35 2.30
16.11 22:45

Гарет Бэйл не выйдет в основном составе сборной Уэльса на матч против Бельгии, который пройдёт 16 ноября. Об этом рассказал главный тренер валлийской национальной команды Роберт Пэйдж.

- Бэйл не попадёт в стартовый состав. Мы знали об этом уже тогда, когда он приезжал в лагерь. План заключался в том, чтобы Бэйл сыграл тайм в первой игре и, возможно, вышел на замену во второй игре.

Он не играл пару месяцев, и бросать его в бой с первых минут в этой игре было бы неправильно с физической точки зрения, - слова тренера приводятся на сайте BBC.

Сборная Уэльса точно выступит в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. При этом валлийцам лучше занять второе место, опередив Чехию, ведь при таком раскладе они могут оказаться в списке сеяных и играть полуфинал плей-офф дома. Если же Уэльс финиширует третьим, то команда точно будет несеяной как участник из Лиги наций. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Уэльса Гарет Бэйл
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