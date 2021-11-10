Бэйл в своё время отказался выступать за сборную Англии

Вингер «Реала» Гарет Бэйл находится в ожидании своего сотого матча в футболке национальной команды Уэльса. Однако, в свое время игрок мог сменить свое футбольное гражданство, начав выступать за сборную Англии. Такой информацией поделился агент валлийца, Джонатан Барнетт.

«С первого дня нашего знакомства я понял, как сильно Гарет дорожит и гордится своим происхождением. Однажды я рассказал ему, что есть возможность начать выступать за Англию, более сильную сборную, что вызвало очень бурную реакцию. Бэйл пригрозил, что перестанет со мной сотрудничать, если я еще раз затрону эту тему и предложу подобную идею. Он настоящий патриот своей страны. Если ему в конечном итоге удастся добыть для Уэльса путевку на чемпионат мира, это будет его самым значимым достижением в карьере», - цитирует Барнетта британский таблоид The Sun.