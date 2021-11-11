Алдервейрельд пропустит матчи сборной Бельгии

Фланговый защитник Тоби Алдервейрельд, запомнившийся в Европе по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм», не примет участия в предстоящих поединках сборной Бельгии в квалификационном раунде чемпионата мира-2022.

Как сообщает goal.com, 32-летний футболист, ныне выступающий за «Аль-Духаиль», сейчас находится не в оптимальных физических кондициях. По этой причине тренерский штаб «красных дьяволов» принял решение не вызывать игрока на предстоящие матчи.

В этом месяце бельгийской сборной предстоят матчи против команд Эстонии и Уэльса.

За два тура до завершения отборочного цикла подопечные Роберто Мартинеса лидируют в группе Е, опережая ближайшего конкурента на пять баллов.