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Чемпионат мира по футболу 2022

Алдервейрельд пропустит матчи сборной Бельгии

11 Ноября 2021 • 09:47 Комментировать
Бельгия
...
Эстония
1.03 17.00 45.00
13.11 22:45

Фланговый защитник Тоби Алдервейрельд, запомнившийся в Европе по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм», не примет участия в предстоящих поединках сборной Бельгии в квалификационном раунде чемпионата мира-2022.

Как сообщает goal.com, 32-летний футболист, ныне выступающий за «Аль-Духаиль», сейчас находится не в оптимальных физических кондициях. По этой причине тренерский штаб «красных дьяволов» принял решение не вызывать игрока на предстоящие матчи.

В этом месяце бельгийской сборной предстоят матчи против команд Эстонии и Уэльса.

За два тура до завершения отборочного цикла подопечные Роберто Мартинеса лидируют в группе Е, опережая ближайшего конкурента на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Тоби Алдервейрельд
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