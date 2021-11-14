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Чемпионат мира по футболу 2022

Бельгия вышла на чемпионат мира, Уэльс забил пять мячей белорусам

14 Ноября 2021 • 00:41 Комментировать
Уэльс
5:1
Беларусь
окончен

В отборочной группе Е чемпионата мира сборная Бельгии досрочно заняла первое место, одолев в домашнем матче Эстонию - 3:1. «Красные дьяволы» пробились в финальную часть благодаря голам Кристиана Бентеке, Янника Карраско и Торгана Азара.

В параллельном матче Уэльс разгромил Беларусь (5:1) и вышел на чистое второе место. Дубль на счету Аарона Рэмзи, а Гарет Бэйл провел на поле один тайм.

Протокол игры  
Бельгия 3:1 Эстония
(1:0) Бентеке Кристиан 11'    
(2:0) Карраско Янник 53'    
    70' Сорга Эрик (2:1)
(3:1) Азар Торган 74'    
Куртуа Тибо Кастань Тимоти Денайер Джейсон Вертонген Ян Мёнье Тома   62' (Азар Торган (   62') Де Брёйне Кевин   83' (Кетеларе Шарль (   83') Витсель Аксель Карраско Янник   71' (Мертенс Дрис (   71') Ванакен Ханс Азар Эден   62' (Салемакерс Алексис (   62') Бентеке Кристиан   83' (Ориги Дивок (   83')
Запасные: Теате Артур Самби Локонга Альберт-Мбойо Боята Дедрик Миньоле Симон Дендонкер Леандер Троссар Леандро Кастельс Коэн
Игонен Матвей Паскочи Максим Тамм Йоонас Метс Кароль   14' Тенисте Тайо   79' (Пури Сандер (   79') Поом Маркус Крейда Владислав Васильев Константин   79' (Соометс Маркус (   79') Оямаа Хенрик   59' (Саппинен Рауно (   59') Зенёв Сергей   67' (Сорга Эрик (   67') Аниер Хенри   59' (Синявский Василий (   59')
Запасные: Аксалу Михкель Пюрг Хенрик Миллер Мартин Кирсс Роберт Валлнер Карл-Андре Пикк Артур Лукка Марко
13 ноября. Стадион "им. короля Бодуэна".

 

Протокол игры  
Уэльс 5:1 Беларусь
(1:0) Ремзи Аарон 3'    
(2:0) Уильямс Неко 20'    
(3:0) Ремзи Аарон 50'    
(4:0) Дэвис Бен 77'    
    87' Концевой Артём II (4:1)
(5:1) Робертс Коннор II 89'    
Уорд Дэнни II   90' (Хенесси Уэйн (   90') Робертс Коннор II Дэвис Бен Родон Джо Уильямс Неко Ампаду Этан   59' Ремзи Аарон   71' (Моррелл Джозефф (   71') Аллен Джо Джеймс Дэниэл   76' (Робертс Тайлер (   76') Бэйл Гарет   46' (Джонсон Бреннан (   46') Уилсон Гарри
Запасные: Уильямс Джонатан Мефам Крис Томас Сорба Харрис Марк Воулкс Уилл Колуилл Рубин Гантер Кристофер Дэвис Адам
Черник Сергей Золотов Николай   25'   71' (Юзепчук Роман (   71') Швецов Максим Наумов Никита Юденков Руслан   82' (Концевой Артём II (   82') Печенин Кирилл Селява Александр Яблонский Евгений Климович Владислав   70' (Эбонг Макс (   70'   83') Седько Павел   60' (Антилевский Дмитрий (   60'   79') Лисакович Виталий   81' (Бахар Иван (   81')
Запасные: Павлюченко Павел Лисакович Руслан Соловей Андрей Сокол Артём Шевченко Глеб Левицкий Денис Хаткевич Егор
13 ноября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).

 

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окончен Франция 8:0 Казахстан
окончен Черногория 2:2 Голландия
окончен Уэльс 5:1 Беларусь
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  20:00 Северная Македония ... Исландия 1.62 4.1 5.6
14.11  20:00 Лихтенштейн ... Румыния 22 8.8 1.13
14.11  20:00 Армения ... Германия 20 9.6 1.13
14.11  22:45 Греция ... Косово 1.7 3.75 5.4
14.11  22:45 Португалия ... Сербия 1.33 5.4 10
14.11  22:45 Люксембург ... Ирландия 4.6 3.55 1.85
14.11  22:45 Испания ... Швеция 1.36 4.9 9.8
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