Бельгия вышла на чемпионат мира, Уэльс забил пять мячей белорусам

В отборочной группе Е чемпионата мира сборная Бельгии досрочно заняла первое место, одолев в домашнем матче Эстонию - 3:1. «Красные дьяволы» пробились в финальную часть благодаря голам Кристиана Бентеке, Янника Карраско и Торгана Азара.

В параллельном матче Уэльс разгромил Беларусь (5:1) и вышел на чистое второе место. Дубль на счету Аарона Рэмзи, а Гарет Бэйл провел на поле один тайм.