Бельгия вышла на чемпионат мира, Уэльс забил пять мячей белорусам

В отборочной группе Е чемпионата мира сборная Бельгии досрочно заняла первое место, одолев в домашнем матче Эстонию - 3:1. «Красные дьяволы» пробились в финальную часть благодаря голам Кристиана Бентеке, Янника Карраско и Торгана Азара.
В параллельном матче Уэльс разгромил Беларусь (5:1) и вышел на чистое второе место. Дубль на счету Аарона Рэмзи, а Гарет Бэйл провел на поле один тайм.
Протокол игры
|(1:0) Бентеке Кристиан 11'
|(2:0) Карраско Янник 53'
|70' Сорга Эрик (2:1)
|(3:1) Азар Торган 74'
Куртуа Тибо • Кастань Тимоти • Денайер Джейсон • Вертонген Ян • Мёнье Тома 62' ( Азар Торган ( 62') • Де Брёйне Кевин 83' ( Кетеларе Шарль ( 83') • Витсель Аксель • Карраско Янник 71' ( Мертенс Дрис ( 71') • Ванакен Ханс • Азар Эден 62' ( Салемакерс Алексис ( 62') • Бентеке Кристиан 83' ( Ориги Дивок ( 83')
Запасные: Теате Артур • Самби Локонга Альберт-Мбойо • Боята Дедрик • Миньоле Симон • Дендонкер Леандер • Троссар Леандро • Кастельс Коэн
Игонен Матвей • Паскочи Максим • Тамм Йоонас • Метс Кароль • 14'Тенисте Тайо 79' ( Пури Сандер ( 79') • Поом Маркус • Крейда Владислав • Васильев Константин 79' ( Соометс Маркус ( 79') • Оямаа Хенрик 59' ( Саппинен Рауно ( 59') • Зенёв Сергей 67' ( Сорга Эрик ( 67') • Аниер Хенри 59' ( Синявский Василий ( 59')
Запасные: Аксалу Михкель • Пюрг Хенрик • Миллер Мартин • Кирсс Роберт • Валлнер Карл-Андре • Пикк Артур • Лукка Марко
13 ноября. Стадион "им. короля Бодуэна".
Протокол игры
|(1:0) Ремзи Аарон 3'
|(2:0) Уильямс Неко 20'
|(3:0) Ремзи Аарон 50'
|(4:0) Дэвис Бен 77'
|87' Концевой Артём II (4:1)
|(5:1) Робертс Коннор II 89'
Уорд Дэнни II 90' ( Хенесси Уэйн ( 90') • Робертс Коннор II • Дэвис Бен • Родон Джо • Уильямс Неко • Ампаду Этан • 59'Ремзи Аарон 71' ( Моррелл Джозефф ( 71') • Аллен Джо • Джеймс Дэниэл 76' ( Робертс Тайлер ( 76') • Бэйл Гарет 46' ( Джонсон Бреннан ( 46') • Уилсон Гарри
Запасные: Уильямс Джонатан • Мефам Крис • Томас Сорба • Харрис Марк • Воулкс Уилл • Колуилл Рубин • Гантер Кристофер • Дэвис Адам
Черник Сергей • Золотов Николай 25' 71' ( Юзепчук Роман ( 71') • Швецов Максим • Наумов Никита • Юденков Руслан 82' ( Концевой Артём II ( 82') • Печенин Кирилл • Селява Александр • Яблонский Евгений • Климович Владислав 70' ( Эбонг Макс ( 70' ) • 83'Седько Павел 60' ( Антилевский Дмитрий ( 60' ) • 79'Лисакович Виталий 81' ( Бахар Иван ( 81')
Запасные: Павлюченко Павел • Лисакович Руслан • Соловей Андрей • Сокол Артём • Шевченко Глеб • Левицкий Денис • Хаткевич Егор
13 ноября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).